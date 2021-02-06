Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor

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Son dakika: Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Ülker Stadı'nda localarda ve tribünlerde bulunan seyircilerin sarı-kırmızılılara küfür ettiği duyuldu. Yaşanan bu duruma sert tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Demek ki TFF'den birileri buna yardımcı oluyor" iddiasında bulundu.

Fenerbahçe'yle Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Ülker Stadı tribünlerinden sarı-kırmızılı oyuncu ve teknik ekibe edilen küfürler dikkat çekti.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşanan bu duruma sert tepki gösterdi.

"EDİLEN KÜFÜRLERİ TESPİT EDİYORUZ"

Mücadelenin temsilcilerinin yaşanan olaya müdahale etmediğini söyleyen Terim, "Maçla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama baya seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler" dedi.

"DEMEK Kİ TFF'DEN BİRİLERİ YARDIMCI OLUYOR"

Stat localarında seyirci olduğunu ve bu duruma TFF'nin yardımcı olduğunu iddia eden tecrübeli teknik adam, "Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Galatasaray hocalarına, futbolcularına, kimsenin küfür etme hakkı yok. Bu güzel bir şey değil, hiç hoş bir şey değil. Neyini konuşacağız maçın? Belli ki TFF'den birileri yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"150 SAĞLIK ÇALIŞANI STADA ALINDI"

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı maçtan önce yapılan açıklamada, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için 150 kadar sağlık çalışanı stada alındı" açıklamasını yapmıştı.