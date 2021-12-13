Son dakika: UEFA'daki skandal hatanın faturası belli oldu! Şampiyonlar Ligi kuraları tekrar çekilecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uefa, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

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