Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek

Son dakika: Türkiye ve Mısır arasında buzlar eriyor. Mısır'ın görüşme için Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yunanistan ve Mısır ile olan ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız" dedi. Mısır ile 8 yıl aradan sonra başlayan temaslar hakkında da konuşan Çavuşoğlu, mayıs başında Türkiye'den bir heyetin Mısır'a gideceğini söyledi.

"YUNANİSTAN İLE 5 YILDIR VAR OLAN MEKANİZMALARI İŞLETEMEDİK"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'ya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile 5 yıldır var olan mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan'ın olumsuz yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız" dedi.

"YUNANİSTAN İLE ANLAŞAMADIĞIMIZ KONULAR VAR"

Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmelerimiz son dönemde yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye geliyor. Dün gelecekti ancak NATO görüşmeleri vardı. Bugün için çağırdım ve kabul etti. Bugün Ankara'da kendisini ağırlayacağız. Kendisi ile samimi bir ortamda görüşmeyi planlıyoruz. Yunanistan ile aramızdaki diyalog ve üst düzey ziyaretler çok önemli ve memnuniyet verici. Bizim Yunanistan ile görüşmek için AB ya da diğer ülkelere ihtiyacımız yok. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

"ŞARTLAR OLGUNLAŞTI, GÖRÜŞMELER SÜREBİLİR"

Mısır ile 8 yıl sonra başlayan temaslar üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı mayıs ayının ilk haftası Türkiye'den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli" dedi.

"ABD'DEN HENÜZ YAZILI BİR NOTA GELMEDİ"

Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu, ABD'nin savaş gemilerini göndermekten vazgeçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Elbette Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirlenmesi konusunda vardığı bir mutabakat var. İstenilirse Karadeniz barış denizine dönüştürülebilir. Biz bunu savunuyoruz. Halihazırda Ukrayna - Rusya gerginliği buna engel oluyor" dedi.

"Bizim Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz gayet iyi. Biz sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için iki ülkeye de aynı telkinlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz yumuşamadan memnunuz. Eğer diplomasi olarak adımlar atılırsa memnun oluruz" diyen Çavuşoğlu, "ABD gemileri bugün boğazdan geçmezse 15 günlük bildirim süresi yeniden başlar. Kıyıdaş olmayan ülkeler 15 gün önceden bildirmesi gerekiyor. ABD bize dün sözlü olarak geçişleri iptal ettiğini söyledi. Henüz yazılı bir nota gelmedi" şeklinde konuştu.