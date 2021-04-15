Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye ve Mısır arasında buzlar eriyor. Mısır'ın görüşme için Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yunanistan ve Mısır ile olan ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız" dedi. Mısır ile 8 yıl aradan sonra başlayan temaslar hakkında da konuşan Çavuşoğlu, mayıs başında Türkiye'den bir heyetin Mısır'a gideceğini söyledi.

"YUNANİSTAN İLE 5 YILDIR VAR OLAN MEKANİZMALARI İŞLETEMEDİK"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'ya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile 5 yıldır var olan mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan'ın olumsuz yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız" dedi.

"YUNANİSTAN İLE ANLAŞAMADIĞIMIZ KONULAR VAR"

Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmelerimiz son dönemde yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye geliyor. Dün gelecekti ancak NATO görüşmeleri vardı. Bugün için çağırdım ve kabul etti. Bugün Ankara'da kendisini ağırlayacağız. Kendisi ile samimi bir ortamda görüşmeyi planlıyoruz. Yunanistan ile aramızdaki diyalog ve üst düzey ziyaretler çok önemli ve memnuniyet verici. Bizim Yunanistan ile görüşmek için AB ya da diğer ülkelere ihtiyacımız yok. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

"ŞARTLAR OLGUNLAŞTI, GÖRÜŞMELER SÜREBİLİR"

Mısır ile 8 yıl sonra başlayan temaslar üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı mayıs ayının ilk haftası Türkiye'den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli" dedi.

"ABD'DEN HENÜZ YAZILI BİR NOTA GELMEDİ"

Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu, ABD'nin savaş gemilerini göndermekten vazgeçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Elbette Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirlenmesi konusunda vardığı bir mutabakat var. İstenilirse Karadeniz barış denizine dönüştürülebilir. Biz bunu savunuyoruz. Halihazırda Ukrayna - Rusya gerginliği buna engel oluyor" dedi.

"Bizim Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz gayet iyi. Biz sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için iki ülkeye de aynı telkinlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz yumuşamadan memnunuz. Eğer diplomasi olarak adımlar atılırsa memnun oluruz" diyen Çavuşoğlu, "ABD gemileri bugün boğazdan geçmezse 15 günlük bildirim süresi yeniden başlar. Kıyıdaş olmayan ülkeler 15 gün önceden bildirmesi gerekiyor. ABD bize dün sözlü olarak geçişleri iptal ettiğini söyledi. Henüz yazılı bir nota gelmedi" şeklinde konuştu.

Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek
Haber Yorumları (7)
TARAFSIZGÖRÜŞ: Ne geri adımı ya hastamısın sen? Haçlı ordusuyla da yüzyıllarca savaştık bugün hepiniz Avrupa hayranı oldunuz nasıl oldu da geri adım attınız o zaman diye sorarım bende.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DOĞRUCU DAVUD: Montrö Anlaşması malum hiç bir ülkeye ağır tonaj savaş gemisi geçirme izni vermiyor. Bu sayede Karadenizde büyük çatışma olmadığı gibi özellikle istanbul da cepheye çekilmemiş oluyor. Hal böyle iken en azından daha kendi kendimizin yağıyla kavrulmaya daha henüz başlayamamışken kanal İstanbulu yapıp montröyü delerek ne diye ABD nin ağır tonaj savaş gemilerinin geçişi için karar merci olup hedefe girelim. İşte Irak savaşında topraklarımızı geçiş için açmadık hala yaptırımlarla uğraşıyoruz.
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
SERPACO FRANK: Mısır 150 yıl önce bir eyaletimizdi. Vay be! şimdi barışmaya çalışıyoruz.
Cevap Yaz 2 17 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:14:16. #1.15#

title