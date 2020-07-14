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Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 artarak 190 bin 12 oldu.

14.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının geçen ay yüzde 209,7 arttığını, 190 bin 12 ile tarihin en yüksek haziran rakamlarına ulaşıldığını belirtti.

190 BİN 12 KONUT SATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Haber Yorumları (10)
BABA: siteden ev aldım almaz olaydım aydatı yıldatı bitmedi. kira ödesem zoruma gitmez. otuz katlı beton biloklara hapis olduk korona kol geziyor
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EV ARIYORUM: Ben neden alamıyorum. Ömrümü ipotek ettim yinede alamadım
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ELAZIĞ: Ev fiyatları almış başını gidiyor elazığ deprem korona faiz indirimi derken 250 300 lük evler 500 600 bin oldu keşke bu artışa ve haksız kar elde etmeye da bi dur dense üstelik müteahhitler evin tamamına kredi kullandırmıyor çünkü fazla çektirirlerse ona göre fazla vergi verecekler diye evin fiyatını faturada düşük gösteriyorlar olan yine bize oluyor her türlü mağduriyet yaşanıyor her türlü fazla para çıkmış oluyor cebimizden
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