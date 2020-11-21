Son Dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs olduğunu açıklayan Türkoğlu, maske, mesafe ve temizlik konusunda herkesi uyardı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Türkoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.