Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek Son dakika: TÜRK-İş yönetimi, kıdem tazminatı düzenlemesinin Meclis'e gelmesi durumunda grev kararı alacaklarını duyurdu.

Kıdem tazminatı gündemiyle toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, toplantının ardından yayımladığı bildiride son 3 genel kurulda oy birliğiyle alınan kıdem tazminatı ile ilgili genel grev kararına dikkat çekti.

Bildiride, "Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23'üncü Olağan Genel Kurullarında 'kıdem tazminatı' ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir" denildi.

"TÜRK-İŞ GREV KARARI ALMAK ZORUNDA"

İHA'nın aktardığına göre, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili olarak "Meclis'e geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" açıklamasında bulundu.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ergün Atalay, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili görüşme yapan heyette yer almıştı. O görüşmenin ardından şu açıklama yapılmıştı:

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir.

"KIDEM TAZMİNATI, İŞ KANUNU'NUN TEMEL DİREĞİDİR"

Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir.

Aynı şekilde, sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır.

Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır."