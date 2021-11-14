Son Dakika: Türk Hava Yolları, 15 Kasım'dan itibaren Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları ( Thy ), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu duyurdu.

BU GECEDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

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