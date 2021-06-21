Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı
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Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından turizm sektörüne yönelik iyi haberi de verdi. Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bahsettiği turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması hakkında da müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

"KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde KDV desteği hakkında bilgilendirmede bulunmuştu. Turizmin zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğunu belirten Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı konuşmada "KDV noktasındaki desteği de Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi günü Kabine toplantımız var, Kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı - Haberler Ekonomi
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