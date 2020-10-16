Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak
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Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak

16.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:08
Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı. Krediler 12 ay ödemesiz 48 ay vadeli olacak.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl olumsuz etkilenen turizm sektörü için Türkiye Bankalar Birliği,harekete geçti. Bu kapsamda Salgının etkisini azaltmak için Turizm Destek Paketi uygulamasına başlanacak.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır.

"10 MİLYAR TL KREDİ SAĞLANACAK"

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.

"KREDİLER 12 AY ÖDEMESİZ OLACAK"

Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu'nun www.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır."

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