Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik son dakika açıklaması geldi. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile İran'a yapılması planlanan saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirileceğini söyledi.

Trump şu açıklamaları yaptı:

"İRAN KONUSUNDA ACELEM YOK"

"Pazartesi günü İran uluslararası sularda İHA'mızı düşürdü. Dün gece misilleme yapmak için üç farklı görüş masaya yatırıldı, kaç kişi ölecek diye sordum ve bir general bana 150 kişinin öleceğini söyledi. Saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız bir misilleme olacaktı. İran konusunda acelem yok, bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek."