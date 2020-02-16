: Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

16.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:03

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u evinde konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Sörloth ve 44. dakikada Caner Osmanpaşa kendi kalesine attı. Sivasspor'un golünü 90+3. dakikada Yatabare kaydetti. Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 42 puanda kaldı.

OBİ MİKEL BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK

Lider Trabzonspor önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Öte yandan maçın son anlarında sarı kart gören Obi Mikel, Beşiktaş ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Demir Grup Sivasspor taraftarları da misafir takım tribünde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

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