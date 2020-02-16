Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u evinde konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Sörloth ve 44. dakikada Caner Osmanpaşa kendi kalesine attı. Sivasspor'un golünü 90+3. dakikada Yatabare kaydetti. Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 42 puanda kaldı.
OBİ MİKEL BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK
Lider Trabzonspor önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Öte yandan maçın son anlarında sarı kart gören Obi Mikel, Beşiktaş ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Demir Grup Sivasspor taraftarları da misafir takım tribünde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
Haber Videosu: Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
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pontus rumları birilerinin sayesinde konuşmaya başladı.Cevap Yaz 11 23 Yayından Kaldır
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Teşekkürler DAMATTTTT seni seviyrumCevap Yaz 18 17 Yayından Kaldır
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Bakın burası çok önemli teşekkürler enişteCevap Yaz 16 9 Yayından Kaldır
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HA UŞAK HA!!Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
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admın ts li oldugunu bu kadar belli etme. haberler. coma mı ts. coma mı belli degil. . .Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır