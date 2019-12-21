Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı

21.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:50

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Son dakika haberine göre Kulübü Stoke City'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Futbolcunun aylık ücretlerinin bir kısmı ise Trabzonspor tarafından ödenecek.

GALATASARAY'DA 50 MAÇA ÇIKTI

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 50 maçta forma giyerken 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA