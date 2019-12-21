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Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

21.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:50
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için 'a geldi.

haberine göre Kulübü Stoke City'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Futbolcunun aylık ücretlerinin bir kısmı ise Trabzonspor tarafından ödenecek.

GALATASARAY'DA 50 MAÇA ÇIKTI

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 50 maçta forma giyerken 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA
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