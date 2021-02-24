Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu
Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için kararını verdi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yardımcı hakemliğini ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak.
27. haftada oynanacak karşılaşmalar ve bu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler listesi şu şekilde:
26 Şubat Cuma
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
27 Şubat Cumartesi
Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
28 Şubat Pazar
Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu