Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu
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Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

24.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:48

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için kararını verdi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yardımcı hakemliğini ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak.

27. haftada oynanacak karşılaşmalar ve bu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler listesi şu şekilde:

26 Şubat Cuma

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi

Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

Fraport-TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar

Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu
Haber Yorumları (4)
CAN DEP: Simdiden gecmis olsun Ts..
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ÖZFB Lİ: ne farkederki, alayı FB düşmanı ama asıl gizlenen VAR hakemleri önemli, şeytanlık onlarda . . . MHK camiasında arap baharı yapmadan hiç bir şey düzelmez. . en basiti geçen hafta fb li forvet elini koyarak yükseliyor düüüt faul, rakip defans fb li forveti daha şiddetli elini koyarak düşürerek yükseliyor devam(h. göcek). . FB nin kötü oynaması kendini bağlar, hakemler adil olmak zorunda böyle yüzlerce fb aleyhine VAR kararı var. . NİHAT uyu. . FB yi KEDİYE BOĞDURMAYA DEVAM ET.
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ALİ PALABIYIK: umarım yaşar beni aratmaz fenevim benim
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