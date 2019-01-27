Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Önemli eksiklerle Sivas deplasmanına çıkan Trabzonspor, ilk yarıda istediği etkiyi gösteremedi. Ev sahibi ekip de Muhammet ve Emre Kılınç ile bordo mavili defansı zorladı. Ancak özellikle Hüseyin oldukça başarılı müdahalelerle gole izin vermedi.

İKİ GOL DE İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıda oyun biraz daha hareketlendi. Önce Emre'nin şutunda Uğurcan nefis bir kurtarış yaptı. Ardından Rybalka'nın şutu direkten döndü. Ardından da Sivasspor'un golü geldi. 73. dakika defansın arkasına sarkan Emre'nin ortasında arka direkte Kone bomboş tamamladı ve oyuna girdikten hemen sonra takımını öne geçirdi. Trabzonspor bu gole hemen yanıt verdi. 75. dakikada genç yıldız Abdülkadir Parmak muhteşem bir şutla skora dengeyi getirdi. Golden sonra Trabzon'un iki şutu direkten döndü.

Son dakikalarda iki takımın çabası da sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece Trabzonspor 30, Demir Grup Sivasspor ise 25 puana yükseldi.