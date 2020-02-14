Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi
Son dakika: Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'a verilen 2 maçlık cezayı, 1 maça indirdi. Cezasını BB Erzurumspor maçında çeken golcü oyuncu Sivasspor maçında forma giyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçlık cezaya çarptırılan Alexander Sörloth'un cezasını bir maça indirdi. Norveçli futbolcunun para cezası ise 8 bin 500 TL'den 4 bin 500 TL'ye düşürüldü. Golcü oyuncu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in görev vermesi halinde Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander Sorloth ile ilgili PFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/622 K.2019-2020/713 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen,14.02.2020 Cuma günü saat 17:30'da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander SORLOTH, Kulüp Başkanı Ahmet Ali AĞAOĞLU, Kulüp yönetim kurulu üyesi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander Sorloth'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir"
Haber Videosu: Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi
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AZİZ YILDIRIMA ONURSAL BAŞKANLIK VERİN. BUNLARIN HAKKINDAN ANCA O GELİR. UTANMA ARLANMADA KALMADI ARTIK BUNLARDA . GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA KANDIRIYORLAR MİLLETİ. ALDIĞI DARBEDEN DOLAYI YÜZDE ELLİ İNDİRİMMİ OLUR LAN? NEFSİ MÜDAFAMI SAYIYORSUNUZ.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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2010 2011 UNUTMA FENERBAHÇE !!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir tarafınızıda yırtsanız. O kupayı alamayacaksınız. kudurun1 1 Yayından Kaldır
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Artık kendisine faul yapanları yere indirin ağzının üstüne çakın olmadı uçar tekme de atın 1 maç ceza alırsınız. Tabiki sadece 4 takım için geçerli diğer takımlar yaparsa ayıp olur :DDDDDDCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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nası oluyo ya adamı ne biçim itti 10 takla attı acıdan 10 maç ceza vermeleri lazım nası iş buCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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adamda sanki ormanda ağaç kesiyor öyle vuruyordu Sörloth'' a2 Yayından Kaldır