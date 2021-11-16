Son dakika: TL'de değer kaybı devam ediyor! Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: TL'de değer kaybı devam ediyor! Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: TL'de yaşanan değer kaybı sonrası döviz ve altından her gün yeni bir rekor geliyor. Dolar 10,13'le, euro 11,54'le, gram altın ise 608 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, ABD'de enflasyon verisinin geçtiğimiz hafta 31 yılın zirvesini görmesinin ardından Türk Lirası karşısında yükselişini hızlandırdı. Dolar, bu gelişme sonrası cuma günü 10 lira sınırını aştı. TL'de yaşanan değer kaybı sonrası her gün yeni bir rekor gelmeye başladı.

Dün Dolar 10,07 ile, gram altın 604 lirayla, euro ise 11,53 lirayla zirveyi görmüştü. Yeni güne de rekorla başlayan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi. Saat 09.50 itibarıyla dolar 10,13'le, gram altın 608 lirayla, euro ise 11,54 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 998 liradan, cumhuriyet altını ise 4.064 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.866 dolar seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 20'ye dayanırken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine gitmesi ve iki gün sonraki toplantıda faiz indirimine devam edileceği beklentisi, TL'de değer kaybına neden oluyor. ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine yükselmesi sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimini öne çekeceğine dair beklentiler de doların küresel değerinde artışı beraberinde getiriyor.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Bakan Yanık engelli vatandaşlarla ilgili güzel haberi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan Yanık engelli vatandaşlarla ilgili güzel haberi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

 Son dakika: Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı

Son dakika: Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (5)
Erdoğan uslu :Allah aşkına bir an önce dolara bari geçin. Millet kuru ekmekle karnını doyurmaya çalışacak yoksa.bu nedemek ya ey Allahım bana sabır ver. En azından gelecek ay erken seçime bari gidin . Dünya da belkide dolar karşısında en düşük para birimi TL dır belki. Kaçıncı sıradayız vallahi merak ediyorum. Bir tane bakan açıklasın.
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Ülkede vatandaşta iyicene battı artık asgeri ücreti 4000 tl degil isterseniz 5000 tl yapın gene kurtarmaz çünkü hergün herşeye zam geliyor ve dahada misliyle gelmeye devam edecek
Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Serkan Demircan:Ülke elden gidiyor.
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
title