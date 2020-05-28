Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı Son dakika: Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını alan TFF, bir uygulamada daha değişikliğe gitti. Yapılan talimat düzenlemesine göre, sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir. Böylece kulüplerimiz bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacaktır" ifadelerine yer verildi.