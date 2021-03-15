Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in, VAR'ın başındaki operatör hakkındaki iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Federasyondan yapılan açıklama şöyle, "Spor Toto Süper Lig'in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur. Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig'de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir. TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır. Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir. Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Selahattin Baki, VAR'da görevli operatör ile ilgili olarak, "Bazı bilgilere ulaştık, elimizde bazı bilgiler de var. Birkaç hafta önce oynanan ve bizim yine ofsayt olmayan golümüzü iptal eden VAR operatörüyle bugünkü kişi aynı. Bu kişinin kim olduğunu ben Fenerbahçe Kulübü adına istirham ediyorum, kendi geçmişinin araştırılmasını istirham ediyorum, kendi aile ilişkilerinin araştırılmasını istirham ediyorum. Zaten çok yakında biz bir refleks görmezsek kendimiz açıklayacağız. Artık tiyatroyu da geçti çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu iş. Daha önce bu camia bir operasyon yaşamış bir camiaya. Tekrar Fenerbahçe camiasının üzerine oynanmaya başladı. Ben artık bunun bilerek, bu FETÖ'cü zihniyetin inanın bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir ucu ile oynayarak insanları sokağa döküp kaos çıkarmalarına yoruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEVLETE ÇAĞRIDA BULUNDU

VAR'daki çizgi sistemi hakkında bilgiler veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Selahattin Baki, "Bir de sokaktaki birçok insan yapay zeka ile çizgi çiziliyor sanıyorlar. Ben bunu İngiltere'den de buradan da biliyorum. Çizginin o ilk noktasını koyan zaten operatör, bilgisayarın başındaki operatör. Yani insan eli manipülasyona açık. Eğer ki ortada bir kötü niyet varsa bize karşı ki var olduğu aşikar, dediğim gibi bunu kimse yapay zekaya da yıkamaz. Fenerbahçe camiası artık uyandı, bunları yemiyoruz ve tekrar ediyorum burada devletimizden artık istirham ediyorum bu tür insanları bu tür ilişkisi olan insanları lütfen deşifre edin. Lütfen futboldan bunları temizleyin. Yoksa 11 maç sonra bu sezon biter kavga ile gürültüyle, şampiyon olan olur ikinci olan olur. Önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ederiz. Benim şahsen hayatta en çok sevdiğim şey futbol. Futboldan bıkkınlık seviyesine geldim. Devletimizin de çok büyük futbolsever üyeleri olduğunu biliyorum Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere istirham ediyorum artık lütfen bizim ulaştığımız bilgiler üzerinden devletimizden de büyük bir temizlik bekliyoruz bu konu ile ilgili" şeklinde konuşmuştu.