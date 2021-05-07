TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi. TFF'den, "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Enner Valencia'ya çalınan penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Fenerbahçe, bu pozisyonda 'Penaltıya maruz kalan oyuncu ofsaytta bulunsa bile penaltı verilir' maddesiyle kural hatası yapıldığına yönelik bir başvuru yapmıştı ama olumlu sonuç alınamadı.

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen'in, "Derbiden önce Alanya maçıyla ilgili karar açıklansın. Penaltı kararının iptali, IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Maç, 28. dakikada penaltı ile başlasın. Maç kaldığı yerden başlasın, kaybetsek de hak yerini bulsun" açıklaması yapmıştı. TFF de bu açıklamaya derbiden önce yanıt verdi ama bu karar Fenerbahçe lehine olmadı.

"KURAL HATASI YOKTUR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."