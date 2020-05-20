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Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı

Son dakika: Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile bugün toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu, 18 kulübün hepsiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı. Liglerin başlamasıyla ilgili kesin karar ise 28 Mayıs'ta verilecek.

20.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:40

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, saat 14.00'te video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantı sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

18 kulübün desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaştıklarını söyleyen Nihat Özdemir, ligden düşme olmaması konusunda ve gelecek sezon ne zaman başlayacağı konusunda kulüplerin başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

TFF Başkanı Özdemir, "Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bütün kulüplerle bu konuda hemfikiriz. 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu" dedi.

Özdemir, liglerin başlamasıyla ilgili kesin kararın ise 28 Mayıs'ta verileceğini söyledi.

SEPİL: ORTAK HAREKET ETMEMİZ ŞART

Nihat Özdemir'in ardından söz alan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk. Pandemi süreci de maddi olarak kulüplerimizi sarsmış durumda, ortak hareket etmemiz şart." dedi.

Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı

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Haber Yorumları (1)
KOMİKLEŞMEYİN: Yazık. . Basketbol federasyonu kadar olamadınız. Konuşulanlar, seyiricisiz maç, yedek kulübelerinde sosyal mesafe vs. insan aklıyla dalga geçecek uygulamalar. Futbolculara ikili mücadeleyi yasaklayın, sensör takın o zaman. Olmadı şimdiden bir otel ya da tesiste karantinayı alıp herkesle görüşülmesi yasaklansa maçlar orada olsun.
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