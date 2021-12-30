Son Dakika: Şampiyon sürpriz yapmadı! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

KAPTAN ATTI

Beşiktaş, kaptanı Atiba'nın kaydettiği golle İzmir ekibi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Kara Kartal, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran Türkiye Kupası'nda daha diri bir görüntü ortaya koydu.

ŞUT YOK

İzmir ekibi Altay, Beşiktaş kalesine şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. Altay'ın ligdeki kötü gidişatı Türkiye Kupası'nda da sürdü.

Son 16'ya kalan takımlar:

Kasımpaşa

Hatayspor

Antalyaspor

Trabzonspor

Denizlispor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

Adana Demirspor

Göztepe

Fenerbahçe

Bandırmaspor

Konyaspor

Kayserispor

Sivasspor

Gaziantep FK

Beşiktaş

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