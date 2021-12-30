Son Dakika: Şampiyon sürpriz yapmadı! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Haberler
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Son Dakika: Şampiyon sürpriz yapmadı! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Son dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, kaptanı Atiba'nın golüyle tur biletini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Son Dakika: Sürprize izin yok! Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

KAPTAN ATTI

Beşiktaş, kaptanı Atiba'nın kaydettiği golle İzmir ekibi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Kara Kartal, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran Türkiye Kupası'nda daha diri bir görüntü ortaya koydu.

ŞUT YOK

İzmir ekibi Altay, Beşiktaş kalesine şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. Altay'ın ligdeki kötü gidişatı Türkiye Kupası'nda da sürdü.

Son 16'ya kalan takımlar:

  • Kasımpaşa
  • Hatayspor
  • Antalyaspor
  • Trabzonspor
  • Denizlispor
  • Alanyaspor
  • Fatih Karagümrük
  • Adana Demirspor
  • Göztepe
  • Fenerbahçe
  • Bandırmaspor
  • Konyaspor
  • Kayserispor
  • Sivasspor
  • Gaziantep FK
  • Beşiktaş

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