Son Dakika: Şampiyon sürpriz yapmadı! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
Son dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, kaptanı Atiba'nın golüyle tur biletini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
KAPTAN ATTI
Beşiktaş, kaptanı Atiba'nın kaydettiği golle İzmir ekibi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Kara Kartal, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran Türkiye Kupası'nda daha diri bir görüntü ortaya koydu.
ŞUT YOK
İzmir ekibi Altay, Beşiktaş kalesine şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. Altay'ın ligdeki kötü gidişatı Türkiye Kupası'nda da sürdü.
Son 16'ya kalan takımlar:
- Kasımpaşa
- Hatayspor
- Antalyaspor
- Trabzonspor
- Denizlispor
- Alanyaspor
- Fatih Karagümrük
- Adana Demirspor
- Göztepe
- Fenerbahçe
- Bandırmaspor
- Konyaspor
- Kayserispor
- Sivasspor
- Gaziantep FK
- Beşiktaş
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