Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi
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Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

28.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:32

Son dakika: Süper Lig'in 15. haftasında oynanması planlanan Antalyaspor-Hatayspor maçı Antalya'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Karşılaşma 29 Aralık Salı günü oynanacak.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanması planlanan Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle 29 Aralık Salı gününe ertelendi.

Karşılaşmanın hangi statta ve saat kaçta oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta topladığı 17 puanla 15. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 13 maçta 21 puanla kendisine ligde 7. sırada yer buldu.

Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi
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