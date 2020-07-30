Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu Son dakika: TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu. Süper Lig'e yükselen diğer iki takım ise Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor olmuştu.

Süper Lig'e yükselme maçında Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup ederek 36 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

Hatayspor ve Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele etti. Fatih Karagümrük, 40. dakikada Çağrı Ortakaya ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan taraf ise Adana Demirspor oldu. Adana Demirspor, 69'da Pa Dibba ile beraberliği yakaladı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve 30 dakikalık uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

36 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Fatih Karagümrük, penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.