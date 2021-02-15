Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti

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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Son derece rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını yeniden eşitledi. Cenk Tosun, maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Ligde zirve yarışı veren ve rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kazandığı haftada kayıp yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, ikinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı ve kritik deplasmandan 3 puanla döndü.

Beşiktaş'a Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Rachid Ghezzal, 89 ve 90+4. dakikalarda Cenk Tosun kaydetti.

CENK TOSUN GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş'a yeniden geri dönen Cenk Tosun, bu sezonki ilk maçında sonradan oyuna girerek 2 gol kaydetmeyi başardı.

Bu sonucun ardından puanını 51 yapan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitleyerek ligde ikinci sırada yer aldı. Ligdeki 13. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş önümüzdeki haftayı BAY geçecek. Gençlerbirliği ise Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 4: Rosier'in pasıyla ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal ceza alanı dışından topu ağlara gönderdi. 0-1

Dakika 8: Ghezzal'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Aboubakar bekletmeden vurdu savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Dakika 20: Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Aboubakar yakın mesafeden vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.

Dakika 26: Sağ kanattan Ljajic'in ortaya çevirdiği topa Aboubakar penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu top az farkla auta gitti.

Dakika 30: Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Ayite'nin içeriye çevirdiği topla Candeias ceza alanına girdi karşı karşıya vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

Dakika 47: Ljajic'in pasında ortada topla buluşan Ghezzal rakibinden kurtulun ceza alanına girdi, köşeye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 54: Ljajic sol kanattan getirdiği topu içeriye çevirdi arka direkte Ghezzal kaleye vurdu, Polomat çizgiden kafayla topu çıkardı.

Dakika 75: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında uzun pasta sağ çaprazda topla buluşan Larin ceza alanına girer girmez vurdu, Nordfeldt bu pozisyonda gole izin vermedi.

Dakiak 85: Cenk'in pasıyla sol çaprazda ceza alanında topla buluşan N'Koudou kaleyi düşündü Nordfeldt son onda topu kornere çeldi.

Dakika 89: Savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıyla kalan Cenk ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 90+4: Paslaşarak kullanılan korner sonrası Rosier'in ceza alanına çevirdiği topu Arda uzaklaştıramadı sol çaprazda topla buluşan Cenk farkı 3'e çıkardı.

Dakika 90+6: Sağ kanattan ortaya hareketlenen Gökhan ceza alanına girdi, vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.