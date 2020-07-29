Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı Son dakika: Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasına ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.Öte yandan 1 yıl ertelenen yeni yabancı kuralı da 2020-2021 sezonunda uygulanmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla saat 14.00'te başlayan toplantı sona erdi. Riva'da yapılan kritik toplantı sonrasında önemli gelişmeler yaşandı.

Yapılan toplantıda Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.

Buna göre ligi son üç sırada tamamlayan Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

TÜM LİGLERDE KÜME DÜŞME KALDIRILDI

Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Kulüpler Birliği'nin talebiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1 yıl ertelenen yeni yabancı kuralı da 2020-2021 sezonunda uygulanmayacak.