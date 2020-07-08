'
HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

Son Dakika: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
08.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:19

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada gelişen Galatasaray atağında Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu ancak şutu farklı şekilde auta çıktı.

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur'un pasını aktardığı Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Okan güçlükle kornere çeldi.

14. dakikada köşe vuruşu kullanan Alanyaspor'da Salih'in açtığı ortaya önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.

20. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu yandan az farkla dışarı gitti.

39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un sol kanattan yaptığı ortasını arka direkte Efecan kafasıyla içeri çevirdi, ancak top kaleci Okan'da kaldı.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında aut çizgisi önünde topu yakalayan Efecan yerden kale önüne gönderdi. Defansı geçen topa Cisse gelişine vuruşu ağları havalandırdı. 1-0

45+2. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Galatasaraylı Seri'nin hatasında topla buluşan Cisse ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşu kaleci Okan'ı geçerek filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada gelişen Galatasaray atağında orta sahada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük topu kontrol ederek sert vurdu ve ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Anastasios Bakasetas xx Onur Bulut xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx, Papiss Cisse xxx

Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Lokman Gör, Baiano, Manolis Siopis, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Okan Koçuk xx, Ryan Donk xx, Mariano Filho xx, Martin Linnes xx, Marcao xx, Emre Akbaba xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx, Ömer Bayram xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Selçuk İnan, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cisse (dk. 43 ve 45+2) (Alanyaspor), Adem Büyük (dk. 45+3) (Galatasaray) - ANTALYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 3. Sayfa
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
G.Saray beraberlik golüne çok yaklaştı! Kafa vuruşunda top direkte patladı
G.Saray beraberlik golüne çok yaklaştı! Kafa vuruşunda top direkte patladı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Bülent Turan Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Mabel Matiz Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Palabıyık Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Anne İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: Son Dakika: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 22:44:54. #1.14#
title