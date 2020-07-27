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Son Dakika: Spot altının ons fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı

Son dakika: Spot altının ons fiyatı 1944,71 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

27.07.2020 08:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:08

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurtdışı piyasalarda yeni bir rekor getirdi. Spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıktı ve yeni rekoruna ulaştı.

9 YIL ARADAN SONRA YENİ REKOR

Piyasalarda güvenli liman olarak bilinen altına artan talep fiyatları 9 yıl aradan sonra yeni bir rekora taşıdı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, düşük faizler, zayıf dolar ve korona virüs pandemisinin global büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

TARİHİ ZİRVE

Altın fiyatları Eylül 2011'de 1921 dolar ile zirve yapmasının ardından bugün yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları 1,944.71 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.

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Son Dakika: Spot altının ons fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı
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