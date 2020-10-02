Son Dakika: Sporting Lizbon'lu Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta

Son dakika: Beşiktaş, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Sporting Lizbon'un sağ beki Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Aboubakar, Mensah ve Gökhan Töre ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, sağ bek bölgesine takviye yaptı.

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek Valentin Rosier'ı 1 yıllığına kiraladı.

24 yaşındaki Fransız futbolcu, dün akşam saatlerinde Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na gelmişti. Siyah beyazlı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Valentin Rosier, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılmıştı.

17 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Sporting Lizbon'da geçiren Rosier, Portekiz ekibiyle 17 maçta yer aldı.