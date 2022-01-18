Son Dakika! Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda kalan haftalar "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılacak

Daha önce Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giyen, son olarak Konyaspor'da oynayan genç futbolcu Ahmet Çalık, geçtiğimiz hafta Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki milli futbolcunun ölümü, tüm ülkeyi yasa boğdu. Çalık'ın, kaza günü şubat ayında yapmayı planladığı evlilik nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.

"AHMET ÇALIK SEZONU" ADI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu bugünse sezonun geri kalanının "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir" denildi.

SÖZLEŞME ÜCRETİ AİLESİNE ÖDENECEK

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.

Haberler.com - Spor Haberleri