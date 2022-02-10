Son dakika spor: Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti - Haberler
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Son dakika spor: Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika spor: Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Son dakika haber: SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferleri Joel Ngandu Kayamba ve Ensar Arslan sağlık kontrolünden geçti.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferleri Joel Ngandu Kayamba ve Ensar Arslan sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor'un 20 yaşındaki yeni transferi Ensar Arslan ve 29 yaşındaki Joel Ngandu Kayamba, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

Devre arasında transfer edilen diğer futbolcular da hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra takıma dahil edilmişti. - SAMSUN

Son dakika spor: Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ensar Arslan, Samsunspor, Spor Toto, Samsun, Spor, Haberler

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