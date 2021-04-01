Son dakika spor: Birecik'te gençlere yatırım
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Son dakika spor: Birecik'te gençlere yatırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika spor: Birecik'te gençlere yatırım

Son dakika haberlerine göre Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, kırsa l mahallelerde yapımı tamamlanan 10 sentetik çim sahayı gençlerin hizmetine sundu.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, kırsa l mahallelerde yapımı tamamlanan 10 sentetik çim sahayı gençlerin hizmetine sundu.

Birecik Belediyesi kırsalda yaşayan gençler için spor yatırımlarını sürdürüyor. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, ilçedeki gençlerin isteklerini geri çevirmedi. İlçede nüfus olarak yoğun olan kırsal mahallerden Han, Çibinören, Çoğan, Bozdere, Dalocak, Keskince mahallelerine kazandırdığı sentetik çim saha ile birlikte merkez ve kırsaldaki 10 sentetik çim sahayı hizmete sundu. Mirkelam, "Birecik Belediyesi olarak kırsal mahallelere en iyi hizmeti götürme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerin kalkınmasına önem verirken, kırsalda rutin çalışmaların dışında gençler için de yatırımlar yapılmasına devam edeceğiz.

Yarı olimpik yüzme havuzu ilçeye kazandırılıyor

Birecik ilçesine yarı olimpik yüzme havuzun kazandırılacağını ifade eden Mirkelam, "Birecikli kardeşlerimizin isteği üzerine bu yaz yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete sunmuş olacağız. Ayrıca bu ay içerisinde Karşıyaka Mahallemize gençlik merkezinin ihalesi yapılarak, temeli atılacak. Gençlik merkezi için protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Spor-Toto teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e ilçemize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Yarı olimpik yüzme havuzumuz, kadın ve erkeklerin kullanımına yıl boyunca açık olacak. Halı sahalar gençlerimizin hizmetine sunuldu. Gençlik merkezi de faaliyete girecektir. Her zaman gençliğin yanında olacağız, tüm tesislerimiz ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Son dakika spor: Birecik'te gençlere yatırım
Son dakika spor: Birecik'te gençlere yatırım
Son dakika spor: Birecik'te gençlere yatırım
Son dakika spor: Birecik'te gençlere yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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