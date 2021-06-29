Son dakika spor: Bandırmaspor, Okan Alkan'ı transfer etti
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Son dakika spor: Bandırmaspor, Okan Alkan'ı transfer etti

Son dakika spor: Bandırmaspor, Okan Alkan'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe, Bucaspor, Balıkesirspor ve Adana Demirspor takımlarına oynayan Okan Alkan, 236 maçta 5 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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