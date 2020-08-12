Son Dakika: Southampton, Ganalı futbolcu Salisu'yu transfer etti Son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, savunma oyuncusu Muhammed Salisu'yu renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, savunma oyuncusu Muhammed Salisu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Valladolid'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin bu transfer için 10,9 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Salisu, geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve bir gol attı.

Kaynak: AA