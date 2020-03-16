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İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde iki büyük indirimin yapıldığı benzin fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya yükselecek.

16.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:52
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor

Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzine bu kez zam geliyor.

Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılacak. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

BENZİNDE ZAMLI FİYATLAR

İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzin 5,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya İzmir'de 5,63'ten 5,70 liraya yükselecek.

LİTRE FİYATINA 1 LİRA İNDİRİM GELMİŞTİ

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1,1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor

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Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor

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