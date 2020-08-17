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Son Dakika: Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, Avrupa Ligi'nde finale çıktı

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup eden Inter, adını finale yazdırdı. İtalyan ekibi, Sevilla ile kupa mücadelesi verecek.

17.08.2020 23:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:08

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Inter ile Shakhtar Donetsk, Almanya'da karşı karşıya geldi. Rakibini rahat bir oyunla 5-0 mağlup etmeyi başaran lacivert siyahlılar, adını finale yazdırdı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Lautaro Martinez, 64. dakikada Danilo D'Ambrosio, 74. dakikada Lautaro Martinez, 78 ve 84. dakikada ise Romelu Lukaku attı.

FİNAL MAÇI 21 AĞUSTOS'TA

İtalyan ekibi, Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Sevilla ile 21 Ağustos Cuma günü finalde kozlarını paylaşacak.

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Son Dakika: Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, Avrupa Ligi'nde finale çıktı
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