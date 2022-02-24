Son dakika: Savaş piyasaları da vurdu! Dolar 14 lirayı aştı, altın 900 liraya koşuyor

Rusya-Ukrayna krizi piyasaları da vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasıyla dolar ve altın fırladı. Dünü 13,80'den kapatan dolar, operasyonla birlikte 14,20'yi gördü. Dünü 847 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise 885 liraya kadar çıktı.

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.50 itibarıyla dolar 14,19'dan, euro ise 16,00'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının gram fiyatı 883 lira seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 1.421 liradan, cumhuriyet altını ise 5.848 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

RUS RUBLESİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Öte yandan Moskova Borsası, tüm piyasalarda işlemlerin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıklarken, dolar/Rus rublesi 84,7 ile 6 yılın zirvesine yükseldi.

YATIRIMCILARA TEMKİNLİ OLUN UYARISI

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

GELİŞMELER ENERJİ FİYATLARINA YANSIYACAK

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsattı.