Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek
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Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek

09.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:40
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek

Son dakika! Tüm gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gelecek açıklamaya kitlenmişken; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek" sözleri ile kararlılık vurgusu yaptı.

SAHA EXPO Sanal Fuarı'na video konferansla katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu.

Varank'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.

Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız."

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bakanın istifa paylaşımı henüz resmi bir kaynaktan teyit edilmedi.

Haber Yorumları (8)
SAMUEL: Ülke ülke olmaktan cıktı lunaparka döndü bu kadarda olmaz ki
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ELBETTE: ben canı gönülden inanıyorum türkiye yi yok edebileceğinize 20 yıl önce bu ülke de çanakkale ruhu diriyken şimdi o ruh da öldü talimatı abd yahudi lobisinden 2001 de aldılar ve işe koyuldular artık sona gelindi devletin maddi varlığı bitirildi millet de son nefesini vermek üzere az kaldı ülke yok olacak
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ADAM: Bu açıklamayı da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde mi yaptınız Sayın Bakanım
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