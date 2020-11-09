Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek

Son dakika! Tüm gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gelecek açıklamaya kitlenmişken; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek" sözleri ile kararlılık vurgusu yaptı.

SAHA EXPO Sanal Fuarı'na video konferansla katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamalarından satır başları: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız."