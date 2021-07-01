Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
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Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Samsunspor'un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor'un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor'un yeni transferleri Erald Çinari, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar, Furkan Fehmi Güneş, Ali Ülgen, Esin Hakaj ve Hasan Kılıç, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Kontrolde eko-efor testinden geçen sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri de yapıldı. - SAMSUN

Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
Son dakika... Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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