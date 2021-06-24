Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de

Son dakika: Saran Group, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konfererans Ligi'nin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı. Üç sezon boyunca UEFA'nın üç dev organizasyonu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'den yayınlanacak.

Saran Group'un açıklamasına göre; Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.

Bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Saran Group, Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı. Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca Exxen'de olacak.

SÜPER LİG İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın bir süredir Süper Lig'in yayın haklarını istediği konuşuluyor. Saran Group'un önümüzdeki sezon için Süper Lig yayın hakları ihalesine 300-400 milyon dolar bandında bir teklifle gireceği iddia ediliyor. Saran Group ve Exxen'in Süper Lig için de bir girişim yapma ihtimali kuvvetle muhtemel.