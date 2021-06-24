Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Saran Group, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konfererans Ligi'nin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı. Üç sezon boyunca UEFA'nın üç dev organizasyonu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'den yayınlanacak.

Saran Group'un açıklamasına göre; Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.

Bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Saran Group, Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı. Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca Exxen'de olacak.

SÜPER LİG İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın bir süredir Süper Lig'in yayın haklarını istediği konuşuluyor. Saran Group'un önümüzdeki sezon için Süper Lig yayın hakları ihalesine 300-400 milyon dolar bandında bir teklifle gireceği iddia ediliyor. Saran Group ve Exxen'in Süper Lig için de bir girişim yapma ihtimali kuvvetle muhtemel.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınabilecek
EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınabilecek
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Boris Johnson Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:41:46. #1.16#

title