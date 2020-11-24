Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak
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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak

24.11.2020 08:39 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:12

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Koca, "Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanı alınacağını duyurdu. Bakan Koca alımların mülakatsız şekilde yapılacağını bildirirken, "7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacak


Bakan Koca'nın açıklaması ve personel alımıyla ilgili detaylar şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Sağlık camiamıza hayırlı olsun"

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak
Haber Yorumları (5)
RUMEYSA: aa mülakat neden yok. . o kadar tanıdığı boşuna mı ayarladık. .
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BARAK: YANİ MÜLAKAT YOK TORPİLSİZ ATAMA. MÜLAKATLAR YÜZDE YÜZ TORPİL OLUYORDA YANLIŞINIZ OLMASIN
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AZAZİL: Pandemi var, Virüs var, Hayat eve sığar, Eve Kalın diyosunuz, Asli görevi Evlerinden çıkamayan hastalara bakım olan EVDE SAĞLIK PERSONELİ Alımı yapmıyosunuz, Bu işte bi tezatlık yok mu?
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