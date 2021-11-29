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Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası en sonunda belli oldu! Ralf Rangnick dönemi resmen başladı

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Son dakika: Manchester United'da Ralf Rangnick dönemi resmen başladı. Alman hoca 6 aylığına geçici olarak United'ı çalıştıracak. Chelsea'nin Tuchel, Liverpool'un da Klopp tercihinden sonra bir diğer dev Manchester United da Alman antrenörle çalışmayı seçti.

Ralf Rangnick, 6 ay boyunca Manchester United'ı çalıştıracak. Alman teknik adam, genç ve potansiyelli futbolcuları kısa süre içinde geliştireceğini ifade etti.

Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası en sonunda belli oldu! Ralf Rangnick dönemi resmen başladı

İşte Rangnick'in açıklamaları:

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Manchester United'a katıldığım için çok heyecanlıyım. Önümüzdeki 6 ay boyunca tüm çabalarım, oyuncuların potansiyellerini sergilemesi için olacak. Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda danışmanlık görevim için sabırsızlanıyorum.

"POTANSİYELLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Takım yeteneklerle dolu. Harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak."

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