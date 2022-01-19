Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı! Karşılaşma ertelendi
Son dakika: Rizespor-Antalyaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle oynamadı. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.
Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına hava durumuna göre TFF karar verecek.