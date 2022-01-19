Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı! Karşılaşma ertelendi - Haberler Spor
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Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı! Karşılaşma ertelendi

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Son dakika: Rizespor-Antalyaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle oynamadı. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına hava durumuna göre TFF karar verecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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