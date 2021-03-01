Son Dakika: Restoran, kafe gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında faaliyet verebilecek

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği mekanlarla ilgili alınan kararı açıkladı. Erdoğan," Restoran, kafe gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verebilecek" dedi.

Milyonların heyecanla normalleşmeye yönelik çıkacak kararları beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de saat 15.55'te başlayan toplantıda, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde atılacak yeni adımlar ilgili açıklamalar da geldi.

YÜZDE 50 SINIRLAMA İLE FAALİYETE GEÇİLİYOR

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği kararı açıkladı. Erdoğan, "Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir." ifadesinde bulundu.