Son Dakika: Restoran, kafe gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında faaliyet verebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Restoran, kafe gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında faaliyet verebilecek

01.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:35
Son Dakika: Restoran, kafe gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında faaliyet verebilecek

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği mekanlarla ilgili alınan kararı açıkladı. Erdoğan," Restoran, kafe gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verebilecek" dedi.

Milyonların heyecanla normalleşmeye yönelik çıkacak kararları beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de saat 15.55'te başlayan toplantıda, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde atılacak yeni adımlar ilgili açıklamalar da geldi.

YÜZDE 50 SINIRLAMA İLE FAALİYETE GEÇİLİYOR

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği kararı açıkladı. Erdoğan, "Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir." ifadesinde bulundu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Hülya Avşar Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Restoran, kafe gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında faaliyet verebilecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 20:36:21. #1.16#
title