Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Son dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 419,9 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 419 liradan, çeyrek altın 687 liradan, cumhuriyet altını da 2.799 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 415 lirayla tamamlayan altın yeni güne de yükselişle başladı. İlk olarak sabah saatlerinde 418 lirayla rekor tazeleyen altın öğleden sonra yükselişe devam etti. 419,9 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın saat 16.40 itibarıyla 419 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 liradan, cumhuriyet altını da 2.799 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti. Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.