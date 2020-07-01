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Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı

Son dakika: Rekabet Kurulu yaptığı ön araştırma sonucunda Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açtı.

01.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:38

Rekabet Kurulu, "Beşli Grup" olarak adlandırılan ve Almanya'da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İDDİALARA İLİŞKİN BULGULAR YETERLİ BULUNDU

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu otomotiv firmaları hakkında yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı. Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 11 Haziran'daki toplantısında müzakere eden Kurul, "Beşli Grup" arasındaki güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında, radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulguları ciddi ve yeterli buldu.

TÜRKİYE'DE ETKİSİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Kurul, rekabetin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı

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