Son Dakika: Cristiano Ronaldo'nun koronavirüse yakalandı

Son dakika: Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yıldız futbolcu, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de oynayacağı İsveç maçında forma giyemeyecek.

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor."

Portekiz Milli Takımı'nın kampında bulunan Ronaldo, son olarak Portekiz'in Fransa ile 11 Ekim'de oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçında forma giymişti.

İSVEÇ KARŞISINDA OYNAYAMAYACAK

Yıldız futbolcu, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de oynayacağı İsveç maçında forma giyemeyecek.