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Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! Fatih Terim'e ve kulübe ağır derbi cezası

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Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! Fatih Terim'e ve kulübe ağır derbi cezası

Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı devirerek bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray'a PFDK'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza aldı. Öte yandan Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin TL para cezası verildi.

PFDK, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı yenerek bir üst tura çıktığı maçın bitmesinin ardından Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara ilişkin cezaları açıkladı.

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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi. Deneyimli hoca bu cezayla birlikte Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor maçlarını kaçıracak. Öte yandan PFDK, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e ise 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle ise Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin TL para cezası verildiğini duyuruldu.

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