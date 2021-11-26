Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! Fatih Terim'e ve kulübe ağır derbi cezası

PFDK, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı yenerek bir üst tura çıktığı maçın bitmesinin ardından Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara ilişkin cezaları açıkladı.

FATİH TERİM KRİTİK HAFTALARDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi. Deneyimli hoca bu cezayla birlikte Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor maçlarını kaçıracak. Öte yandan PFDK, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e ise 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle ise Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin TL para cezası verildiğini duyuruldu.

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