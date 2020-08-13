Son dakika! Natiia Pantsulaila'da yuvada kaldı Son dakika haberlerine göre İç ve transferde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALGSPOR 2020-2021 Sezonu ve UEFA Şampiyonlar ligi için bomba transferine devam ediyor.

İç ve transferde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALGSPOR 2020-2021 Sezonu ve UEFA Şampiyonlar ligi için bomba transferine devam ediyor.

Sarı-Gri'li takımın başarılı oyuncusu ve kaptanı olan Natiia Pantsulaila ile sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile göz dolduran Natiia, yeni sezonda da Gaziantep ALGSPOR 'da kalmayı tercih etti. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak olmanın heyecanını yaşayan Pantsulaia, kendisine bu fırsatı veren kulüp başkanı Ali Gözcü ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının titiz bir şekilde sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA