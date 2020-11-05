Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.