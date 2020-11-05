Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi
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Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi

05.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:27

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklamasında göre; Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,18 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,26 liradan 6,36 liraya yükselecek. Zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (6)
CHEROKEE: Yine mi güncelleme : )
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
AHMET: Uçuyormuyuz. . . ! Herkes rahatmı yerinde. . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
...: Ben hep 10 liralık alırım . Yakıt bitince arabamı iterek götürürüm .
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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