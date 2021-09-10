Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. 6-1'lik Hollanda yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Milli Takım, Şenol Güneş döneminde Uluslar Ligi'nde küme düştü, EURO 2020 gruplarında sıfır çekti.

Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen bitti. TFF, Güneş'le yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

DİBE VURMAYA BAŞLADIK

Şenol Güneş için tehlike çanları Uluslar Ligi'nde çaldı. Ardından final oynama hayaliyle gittiğimiz EURO 2020 grupbunda puan alamadık, bir golü zor attık. Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Letonya, Karadağ beraberlikleri, Cebelitarık karşısındaki etkisiz futbol ve 6-1'lik Hollanda yenilgisi ipleri tamamen kopardı.

DÜN RAPOR SUNDU

Şenol Güneş, dün TFF Riva Merkezi'nde Başkan Nihat Özdemir'le saatler süren bir toplantı gerçekleştirdi. Güneş, Başkan'a istifa edebileceğini bildirdi.

Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başında ikinci döneminde alınan sonuçlar:

32 maç

15 galibiyet

10 beraberlik

7 mağlubiyet

Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar
Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu hangi hoca devralacak? İşte adaylar
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (5)
MİKAİL ARMAN: Aynı uygulamayı Galatasaray henüz küme düşmemişken Fatih terimede yapın.Çekinceniz nedir ? Gücünüzmü yetmiyor !
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATİH : farkında değilsin galiba istifa durumu yok. tazminatın tamamını almıştır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
QWE QWE: Şenol hoca karakterli ve gerçekten futbol bilgisi üst düzey hocalardan biridir. Geçmişi başarılarla doludur. Gittigi her takımda başarılı olmuş, buna Avrupa kupaları da milli takım da dahil. birçok genc yeteneği Türk futboluna kazandirmis bir hocadır. istenmediğini hissettiği an durmaz. Karakterlidir. Aslında zaman verilse tam yetki verilse başarıya ulaşacağına kimsenin şüphesi olmasın. Ama maalesef mevcut futbolcularımız milli takıma gelince ruhlarını kaybediyor sahada. Şenol Güneş ne yapsın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Şensoy Kaan Yıldırım Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 14:46:56. #1.13#

title